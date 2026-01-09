news_header_top
9 января 2026

Главный тренер «Балтики» Талалаев рассказал, в какой команде хочет продолжить карьеру

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выступая YouTube-канале «Коммент.Шоу», заявил о желании работать в клубе, ориентированном борьбу за чемпионство

«Я хотел бы находиться там, где идет реальная борьба за золотые медали. Именно такая цель должна стоять перед каждым серьезным специалистом», — подчеркнул он.

При этом, давая оценку перспективам «Балтики», наставник указал, что решение о борьбе за чемпионство должно исходить от владельцев клуба, спонсоров и региональных властей.

«Я думаю, что это нужно спросить у «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться», — заявил Талалаев.

На сегодняшний день «Балтика» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ после завершения первых восемнадцати туров.

