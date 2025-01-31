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На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 16:06

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию в Омске

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию в Омске
Фото: hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше угодил в аварию по дорге на матч с астанинским «Барысом». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Клубный Mercedes-Benz Буше столкнулся c Hyundai на левобережье Омска. Предварительно, водитель корейской машины не уступил дорогу — из-за этого произошло столкновение. Итог: минус правая дверь и левое крыло у Hyundai, а также бампер и фара у «Мерседеса». Буше, его переводчица и водитель не пострадали. Специалист на стадионе, готовится к игре», — говорится в публикации.

Напомним, канадский специалист возглавил омский «Авангард» в декабре прошлого года, после чего команда стала показывать более стабильный результат. В тринадцати играх под его руководством «Авангард» одержал победы восемь раз.

#ХК Авангард #кхл
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