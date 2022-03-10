Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли: «Будем надеяться, все пойдет так, как нужно нам»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятой встречи четвертьфинальной серии против «Ак Барса». По словам наставника омичей, на данный момент серия складывается так, как нужно его команде.

«Для нас всё складывается пока хорошо. Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы – часть игры. Ребята полны эмоций, и мы будем готовы. Обе команды очень похожи, в том числе в стиле игры.

В плей-офф многое зависит от того, кто завладеет инициативой. Мы могли бы реализовать большинство, но не так часто его получаем. Будем надеяться, все пойдет так, как нужно нам. Идет плей-офф, и мы понимаем, что нам нужно делать. Хоккей – игра ошибок, все стараются сыграть идеально. Но таких матчей не существует», – цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.

После четырех матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:1 в пользу омичей. Пятая игра будет сыграна сегодня в Казани в 19:30 по московскому времени.