Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин: «К сожалению, счет не в нашу пользу»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги матча с «Сибирью» (0:1). Для казанцев поражение сибирякам стало уже седьмым подряд на домашнем льду.

«Непростой матч, мы понимали, что придётся преодолевать плотную оборону соперника. Какой представляли, такой игра и получилась. Ребята доставали из себя силы и на скамейке, и в раздевалке, хотели переломить ход игры. Но, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Соперник очень хорошо играл в обороне, мы застревали в средней зоне, долго переходили из обороны в атаку, а соперник успевал вернуться. Я не скажу, что мы сильно уступили сегодня, просто соперник играл очень вязко и плотно. И игра в большинстве сказалась, поэтому у них больше бросков в створ. Мы хорошо провели первый и третий период, не хватило реализации моментов», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорт».

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 27 января против «Салавата Юлаева».