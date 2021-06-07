Главный травматолог РТ объяснил, как выявить перелом шейки бедра у пожилого родственника

Перелом шейки бедра у пожилого человека можно определить по боли и отеку. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный травматолог Минздрава РТ, главный врач казанской больницы №16 Владимир Беляков.

«Можно понять, что есть перелом: будет резкая болезненность, невозможность движения данной ноги. Если это шейка бедра, то это резкая ротация стопы наружу, естественно отек в этой области и при пальпации болезненность. По этим косвенным признакам можно понять, что есть данная травма», – сказал спикер.

Как отмечают медики, сломать шейку бедра возможно даже при неудачном повороте в постели. Если пожилой человек получил травму, находясь в кровати, не следует перемещать его.

А если родственник упал, то его необходимо обездвижить и сразу же вызвать скорую помощь, переносить пострадавшего, особенно в одиночку, опасно, можно повредить мягкие ткани и сосуды. Но если все же необходимо переместить травмированного, то поврежденную ногу надо зафиксировать на чем-то твердом.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о том, как будет проходить лечение таких пациентов.