Главный токсиколог Татарстана: «Самое страшное – провести новый год в нашем отделении»

Новогодние праздники – время, когда риск попасть в больницу с отравлением особенно высок. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Самое страшное, наверно, это провести новый год в нашем отделении. Чтобы не стать нашим пациентом, мы рекомендуем отказаться от алкоголя, но если это не получается, то не нужно уповать на то, что шампанское или вино с минимальными градусами алкоголя и пить их бесконтрольно. Потом возникают ситуации еще хуже, чем при употреблении крепких алкогольных напитков», – рассказала спикер.

Токсиколог обратилась к жителям республики с просьбой быть крайне осторожными при употреблении спиртных напитков на улице, поскольку на холоде степень опьянения не ощущается, человек может потерять сознание, возникает обморожение.