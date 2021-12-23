Главный токсиколог РТ рассказала, для кого алкоголь особенно опасен

Употребление алкоголя негативно влияет на здоровье человека, однако есть группы людей, которым выпивать смертельно опасно. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Обостряются все хронические заболевания. Особенно опасно выпивать для пациентов, у которых есть сахарный диабет с нарушением обмена сахаров. Так как, к сожалению, резкие скачки сахара во время употребления алкоголя неизбежны. Может быть летальный исход на фоне критического снижения сахара, когда не сразу сориентируются родственники, что что-то не так», – заметила специалист.

Токсиколог объяснила, что понижения и повышения сопровождается угнетением сознания, как и алкогольное опьянение. Поэтому близким диабетика будет тяжело определить опьянение с опасным для жизни состоянием.

Алия Насибуллина уточнила, что человеческий организм воспринимает любой алкоголь как яд. Алкогольное отравление, по словам токсиколога, самое опасное.