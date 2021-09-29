Главный терапевт Татарстана объяснила, почему жители болеют Covid-19 после вакцинации

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После вакцинации против новой коронавирусной инфекции можно подхватить вирус. Почему это происходит, на специальном прямом эфире о вакцинации рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева.

«Иммунитет формируется со временем. Если человек привился через 21 или 14 дней, в зависимости от вакцины, сделал вторую дозу, с момента получения второй дозы должен пройти полный 21 день для того, чтобы мы говорили, что у организма хватило времени сформировать иммунитет», — отметила спикер.

Таким образом, первая прививка не является эффективной защищитой от инфекции. Терапевт подчеркнула, что в межпрививочный период и ранние сроки после второй инъекции жители должны тщательно заботиться о своем здоровье: соблюдать масочный режим, не посещать места массового скопления людей.

Врач рассказала, что бывают случаи, когда татарстанцы заболевают коронавирусом, пройдя полный курс вакцинации.

«Эффективность всех наших вакцин достаточно высокая, в частности у „Спутника V“ — 92-95%. Но когда мы говорим об эффективности, мы понимаем, что есть 5–8% людей, у которых антитела по тем или иным причинам не формируются. Мы рекомендуем таким людям сделать прививку другой вакциной», — добавила терапевт.

Здесь врачи смотрят на то, были ли вообще сформированы антитела после вакцинации. У людей с хотя бы небольшим количеством антител коронавирусная инфекция протекает гораздо легче.

«Человек может заболеть. В каких ситуациях человек заболевает? Если был длительный прямой контакт. К примеру, люди сидели за столом без масок 30, 45 минут, час, разговаривали в достаточно большом помещении. Если кто-то за столом болел, то тогда при большом контакте, при большом уровне вирусной нагрузки уровня антител может не хватить», — поделилась терапевт.

Но даже в таком случае привитые болеют легче. Чаще всего болезнь проходит в форме ОРВИ, а если затрагивает легкие и начинается пневмония, то поражение небольшое.