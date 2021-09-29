Главный терапевт Татарстана объяснила, как работает коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет важен для победы над коронавирусной инфекцией. Почему он необходим, на специальном прямом эфире о вакцинации объяснила главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева

«Коллективный иммунитет — это когда в обществе большое количество людей имеют иммунитет против какой-то вирусной или бактериальной инфекции. Сегодня мы говорим о вирусе ковида», — отметила врач.

Диана Абдулганиева рассказала, что в Татарстане для появления коллективного иммунитета должно быть привито 2,5 млн человек. Однако на сегодня вакцинированных чуть меньше 1,1 млн.

«Почему это важно? Вирус циркулирует постоянно и везде. Просто его концентрация очень маленькая. В семьях, где есть заболевшие, концентрация резко увеличивается. От человека с антителами вирус отталкивается или проникает в организм на короткий промежуток времени. Чем больше будет нас, людей, у которых есть антитела, тем больше шанс того, что вирус не поразит тех, у кого нет антител», — объяснила главный терапевт республики.