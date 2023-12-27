Главный терапевт Татарстана объяснила, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Новый год принято встречать за столом, ломящимся от различных блюд. Как не попасть из-за переедания в больницу, на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснила главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

«Если посмотреть на калорийность того же оливье, который является традиционным салатом для нашего стола, то она будет такая же как у горячего блюда. Та же история с селедкой под шубой», – отметила терапевт.

Врач посоветовала, если хочется традиционных блюд, то подавать их следует порционно и в маленьких количествах, либо использовать вместо майонеза соусы с меньшей жирностью.

«В ночное время наш организм не приспособлен полноценно перерабатывать тяжелую пищу, как салаты, так второе и закуски. В новогодние праздники бывают случаи поступления в стационар с поражением поджелудочной железы», – рассказала доктор.