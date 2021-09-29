Главный терапевт РТ объяснила, как может себя чувствовать человек после прививки от Covid

После того, как человек привился от новой коронавирусной инфекции, у него может подняться температура, но это нормально. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ Диана Абдулганиева.

«То, что у человека первые 36 часов, крайне редко 48 часов, обычно это 24-36 часов, может быть подъем температуры — известный факт. Это недомогание и подъем температуры резко проходят после 36 часов, как люди говорят „ножом отрезало“», — отметила спикер.

Диана Абдулганиева добавила, что не стоит бояться повышения температуры после второй дозы вакцины.

«Это говорит о том, что организм не индифферентно отреагировал на вводимую вакцину, что организм стал отвечать на нее», – объяснила терапевт.

По словам врача, эти поствакцинальные проявления не должны быть причиной остановки вакцинации и выбора другого препарата для повторных инъекций спустя полгода.