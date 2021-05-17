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Ру Тат
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17 мая 2021  13:17

Главный терапевт Минздрава Татарстана в прямом эфире расскажет, как пережить жару

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В аккаунтах Оперативного штаба Татарстана по противодействию распространению Covid-19 и Министерства здравоохранения республики 18 мая состоится прямой эфир на тему «Как пережить жару: советы терапевта». 

«Главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева расскажет, как пережить жаркую погоду и сберечь здоровье», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Татарстанцы смогут узнать, влияет ли погода на скорость распространения коронавируса, как распознать тепловой и солнечный удары и что необходимо иметь дома на случай аномальной жары.

Прямой эфир можно посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 @stopcovid19.tatarstan и Министерства здравоохранения РТ — @minzdravrt. Онлайн-трансляция начнется в 11.00. Модератором беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

аномальная жара прямой эфир
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