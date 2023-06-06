Главный судебный пристав РТ: «13% должников по алиментам в Татарстане – это женщины»

Женщины составяют 13 процентов всех должников по алиментам в Татарстане. Об этом в Кабинете Министров РТ на брифинге «Об итогах работы по взысканию алиментов в рамках Всероссийской информационной акции „Судебные приставы – детям“ в Республике Татарстан» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«В основном это женщины, которые ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав, или стремительно идущие к этому», – сказал он.