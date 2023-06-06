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Общество 6 июня 2023 10:38

Главный судебный пристав РТ: «13% должников по алиментам в Татарстане – это женщины»

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Женщины составяют 13 процентов всех должников по алиментам в Татарстане. Об этом в Кабинете Министров РТ на брифинге «Об итогах работы по взысканию алиментов в рамках Всероссийской информационной акции „Судебные приставы – детям“ в Республике Татарстан» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«В основном это женщины, которые ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав, или стремительно идущие к этому», – сказал он.

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

#алименты #судебные приставы
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