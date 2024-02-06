Главный стоматолог России объяснил, из-за чего возникает кариес

По какой причине у детей и взрослых появляется кариес, в прямом эфире объяснил главный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

«Зубы всегда разрушает одно – микроорганизмы, причем не патогенные микроорганизмы, а которые присутствуют в полости рта. Но которые развиваются на зубной бляшке, а зубная бляшка образуется из-за того, что мы зубы не чистим. Именно легкие сахара, к ним относится и фруктоза, и глюкоза – это главные проблемы развития кариеса зубов», – отметил врач.

Олег Янушевич подчеркнул, что бабушки любят давать на ночь детям сладкие напитки и это плохо. По его мнению, использование сахаров в диете ребенка это вред для зубов.

Стоматолог посоветовал детям после сладкого прополоскать рот, и не забывать два раза в день чистить зубы.