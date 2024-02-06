Главный стоматолог РФ объяснил, как беременность матери влияет на состояние зубов ребенка

Здоровье зубов человека во многом зависит от состояния здоровья мамы во время беременности. Об этом в прямом эфире рассказал главный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

«О здоровых зубах ребенка надо начинать думать во время беременности. Любая будущая мама должна понимать, что основной процесс закладки зубов происходит на первых неделях развития плода», – поделился врач.

По его словам, во время беременности важно думать о профилактике заболеваний зубов у будущего малыша. Олег Янушевич уверен, что в этом поможет здоровое питание мамы, защита себя и плода от вирусных заболеваний.

«Это не говорит о том, что, если мама переболела гриппом или ветрянкой в период беременности, то обязательно у ребенка будут проблемы с зубами, но лучше это профилактировать», – отметил главный стоматолог федерального ведомства.

Также женщина должна получать достаточно кальция – ведь это тоже закладка будущих зубов у малыша.