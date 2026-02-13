Главный специалист дочки ОЭЗ «Алабуга» задержан за взятку в 3 млн

Главный специалист фирмы «Дрейк» – дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» – Марат Рахматуллин задержан за получение взятки в 3 миллиона рублей.

Как сообщают в пресс-службе ОЭЗ, его взяли с поличным сотрудники ФСБ и службы безопасности экономической зоны. Деньги он получил от одного из поставщиков общества. Возбуждено уголовное дело.

«В компании действует нулевая терпимость к коррупции. Мы благодарны коллегам из правоохранительных органов за тесное плодотворное сотрудничество. Совместные усилия позволяют оперативно выявлять и пресекать противоправные действия» , – подчеркнули в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».