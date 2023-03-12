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Общество 12 марта 2023 18:52

Главный санврач Татарстана проведет прием граждан в Казани

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан 17 марта. Проконсультироваться со специалистом можно в приемной Президента России в республике, сообщает пресс-служба управления.

Встреча с главным санитарным врачом республики пройдет с 10 утра до полудня. Необходима предварительная запись по номеру 8(843) 238-53-35. Заявки принимаются до 16 марта.

#Здоровье #Роспотребнадзор по РТ #прием граждан
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