Главный санврач Татарстана проведет прием граждан в Казани

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан 17 марта. Проконсультироваться со специалистом можно в приемной Президента России в республике, сообщает пресс-служба управления.

Встреча с главным санитарным врачом республики пройдет с 10 утра до полудня. Необходима предварительная запись по номеру 8(843) 238-53-35. Заявки принимаются до 16 марта.