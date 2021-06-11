Главный санврач РТ: Хронические заболевания — не противопоказание к вакцинации от Covid

Людям с хроническими заболеваниями можно прививаться от коронавируса Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Часто мы слышим: „У меня хроническое заболевание, я вакцинироваться не буду“. Нет, это наоборот является основанием для вакцинации, наличие хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации», — подчеркнула спикер.

Главный санитарный врач республики уточнила, что нельзя делать прививку, когда болезнь находится в стадии обострения.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что медики видят, как коронавирус усугубляет все хронические заболевания. Вред организму наносит не только сам Covid-19, но и обострившийся недуг. Лечить такого пациента сложнее.

«Пациенты с хроническими заболеваниями — это одна из основных наших целевых групп», — заключил Жаворонков.