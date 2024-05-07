Глава Роспотребнадзора Челнов покинул пост после 19 лет работы

Во вторник, 7 мая, на аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов проводили с должности руководителя местного Роспотребнадзора Ильгизара Бариева.

«У нашего коллеги Ильгизара Габдулхаликовича истекает срок государственной службы. Он долгие годы работал начальником территориального отдела Роспотребнадзора по РТ. Груз ответственности, который был возложен на него в плане охраны жизни и здоровья, он выполнял достойно. За годы его работы многое сделано в плане укрепления службы», — сказал, провожая коллегу, мэр города Наиль Магдеев.

На этом посту Ильгизар Бариев проработал 19 лет.

«Мог ли я в 1976 году, вчерашний десятиклассник, студент КГМУ, предположить, что в 1982 году после окончания учебы окажусь в стремительно развивающемся городе. Деятельность нашей службы очень разнообразна. Все это бесценный опыт и знания. В 1992 году я возглавил службу в Елабуге, а в 2005 году в ходе реорганизации службы снова вернулся сюда. 19 лет пролетели как одно мгновение», — сказал в ответ Бариев.

Он поблагодарил руководство города — Наиля Магдеева, Фарида Салахова и Рината Аблуллина — за поддержку. Всем остальным пожелал крепкого самочувствия и здоровья, беречь себя и своих близких.

Исполнять обязанности главы местного Роспотребнадзора будет его заместитель — Лемуза Нафигулинна.

«Вы пока исполняете обязанности, мы вам желаем терпения», — напутствовал мэр.