Главный санврач Челнов заявил о четырех штаммах гриппа в этом сезоне

В этом сезоне в Набережных Челнах ожидают четыре вида штаммов гриппа: два вида гриппа «А» и два — «Б». Об этом на пресс-конференции рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

По словам главного санврача, чтобы создать иммунную прослойку, вакцинацией необходимо охватить не менее 60% горожан. Это более 337 тыс. челнинцев, в том числе свыше 91 тыс. детей.

Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку. «Период с сентября по октябрь подходит для вакцинации больше всего, ведь иммунитет вырабатывается в течение 2-3 недель. На это время стоит ограничить посещение многолюдных мест, соблюдать меры безопасности», — сказал главный санитарный врач города.

Бариев напомнил и о тяжелых осложнениях гриппа — это гайморит, фронтит, бронхит, пневмония.

В город на данный момент поступило два вида вакцин — это 72 тыс. доз «Совигриппа» для взрослых и более 13 тыс. доз «Ультрикс Квадри» для детей с 6 месяцев и будущих мам.

Привито более 21 тыс. челнинцев и 3,4 тыс. ребенка, что составляет 6,5% от плана.

«Вакцинацию от гриппа можно сделать детям от 6 месяцев, а также беременным. Ее необходимо завершить до 1 декабря 2023 года. Параллельно с вакцинацией от гриппа проводится вакцинация взрослого населения против дифтерии и кори во всех учреждениях. Выполнение плана пока на низком уровне», — отметил он.

Заместитель начальника Управления здравоохранения Айгуль Бурганова добавила, что в зоне риска находятся дети, беременные женщины, лица старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Особенно внимательно к этой теме должны отнестись люди с метаболическими нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с легкими.

«Вакцинация не дает 100% защиты от гриппа. Но если даже человек заболеет, то течение болезни будет более легким, без осложнений и летальных исходов. 4 штамма, которые будут распространены у нас, не исключают тяжелое течение вируса, осложнения и летальные исходы», — отметила докладчица.