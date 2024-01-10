Главный санврач Челнов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом и ковидом

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев заявил, что со следующей недели ожидается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

«По прогнозам специалистов, с этой и на следующей неделе мы, к сожалению, будем наращивать заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом», — сказал санврач на аппаратном совещании в Автограде.

«Пусть ваши прогнозы не сбудутся», — прокомментировал слова специалиста мэр Челнов Наиль Магдеев.

На этой неделе из-за того, что люди находились на разобщении, на каникулах, пока наблюдается уменьшение заболеваемости, продолжил Бариев.

«Я хотел бы акцентировать внимание. Сейчас, после возвращения с длительных новогодних каникул, происходит комплектование коллективов детских дошкольных учреждений, школ. Поэтому я просил бы особое внимание обратить на качественное проведение утренних фильтров. Проводить термометрию, качественный осмотр. И обязательно, если будет выявлено какое-то заболевание, в спешном темпе изолировать этого ребёнка. И лучше пусть он отлежится дома, ведь его попадание в коллектив чревато тем, что будет болеть целиком весь класс или группа», — сказал санврач.

Мэр порекомендовал профильным службам усилить фильтры в детсадах и школах. Также он добавил, что взрослые люди не должны ходить на работу с недомоганием.