Главный санврач Челнов рассказал, как избежать микст-инфекции гриппа и ковида

По степени тяжести микст-инфекция гриппа и Covid-19 протекает гораздо сложнее, чем при обычном коронавирусе или обычном гриппе. Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев рассказал, как в эпидсезон избежать микст-инфекции гриппа и коронавируса.

По словам спикера, появление микст-инфекций обусловлено тем, что население активно прививалось по ковиду и недостаточно — по гриппу. Поэтому у людей неокончательно сформировался иммунитет от некоторых штаммов гриппа и возникли накладки заболеваний.

«Естественно, накладки и коронавирусной, и штаммов гриппа есть. Во время коронавируса иммунитет у большой прослойки людей пострадал, и это дало возможность для появления других инфекций», — пояснил причину возникновения смешанной инфекции Ильгизар Бариев. Он также напомнил, что свиной грипп в последний раз в Челнах регистрировался в 2009 году.

Чтобы избежать этого микста, санврач посоветовал помимо вакцинации от гриппа и коронавируса прививаться от пневмококка.

Спикер напомнил, что в Татарстане с 15 декабря введены ограничения из-за повышения эпидпорога. Среди них — прекращение посещений стационаров лечебных учреждений за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами. Введен масочный режим для персонала и посетителей медорганизаций, пациентам дважды проводится термометрия, при подъеме заболевания до 20% классы в образовательных учреждениях отправляются на разобщение.