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Главный санврач Челнов призвал больницы ускорить темпы вакцинации от гриппа
В Набережные Челны поступило более 85,3 тыс. доз вакцин от гриппа. В городе уже привито более 7 тысяч человек, из которых свыше 1 тысячи — дети. Главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев на аппаратном совещании в мэрии отметил, что вакцинация идет медленными темпами.
«Сейчас начался наиболее благоприятный сезон для того, чтобы привить максимальное количество горожан. К сожалению, на 4 сентября пока привито 7320 человек, из них 1203 ребенка, — сказал он. — Мы видим, как активно проводится работа в самой Москве, развернуты передвижные прививочные бригады в Казани. Я хотел бы предложить и настаиваю активизировать данную работу с лечебными учреждениями Челнов».
Бариев напомнил, что грипп — самое распространённое заболевание, которое чревато серьезными осложнениями.
Мэр города Наиль Магдеев поручил Бариеву проинформировать городское сообщество о прививочной кампании. «Просьба — в доступной форме рассказать об организации процесса и осложнениях болезни», — поручил он.
По поводу завершения оздоровительной кампании в загородных лагерях Ильгизар Бариев сообщил, что отдых детей прошел без происшествий. В этом году в лагере «Саулык» также отдыхали ребята из Луганска.
Магдеев поблагодарил ответственных, в частности профком КАМАЗа и директора градообразующего предприятия Сергея Когогина, за финансовую поддержку и высокую организацию детского отдыха.
«Это ежедневный труд людей. В том числе контроль и большая армия поваров, работников летних оздоровительных лагерей. Все было организовано правильно, большое спасибо», — сказал он.
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