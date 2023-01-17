Главный санврач Челнов: «Бояться новых штаммов Covid не нужно, необходима профилактика»

Чтобы защитить себя от коронавируса Covid-19, в том числе от новых его штаммов, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики. Это ношение масок, мытье рук, вакцинация и ревакцинация. О борьбе с новым подштаммом «омикрона» — «кракеном» на аппаратном совещании рассказал главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

«Более чем в 30 странах, в том числе в России, был выявлен вариант коронавируса — штамм „кракен“. Это рекомбинация нашего известного штамма „омикрон“. По данным ученых, этот вариант не обладает повышенной летальностью, переносится не тяжелее чем другие, но он очень заразен и быстро распространяется. Передается „кракен“ воздушно-капельным путем», — отметил специалист.

За вторую неделю 2023 года в Набережных Челнах зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 12 случаев гриппа, из которых шесть случаев — это свиной грипп. Показатель заболеваемости на 10,2% выше эпидемического порога.

По сравнению с первой неделей наступившего года отмечается рост заболеваемости на 78,6%. Заболеваемость среди детей — 42%.

В Набережных Челнах за весь период пандемии официально зарегистрировано более 27,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции, что выше республиканского значения на 1,2%. Количество новых случаев при этом осталось на уровне прошлой недели — 47.