Главный санитарный врач Татарстана сделала прививку против гриппа

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану привились против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

На работу к санитарным врачам приехали медики казанской поликлиники №7. Стоит отметить, что на прививку пришли не только сотрудники, но и члены их семей.

В числе первых инъекцию против гриппа сделала руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина. Ее поддержали заместители Любовь Авдонина, Марина Прокофьева и Юлия Булатова.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

«Татар-информу» в пресс-службе ведомства рассказали, что на данный момент привито уже 82% работников Управления Роспотребнадзора по РТ, что составляет порядка 146 человек. Отмечается, что вакцинация среди сотрудников будет продолжена.

«Напоминаем, что сейчас самое благоприятное время для вакцинации. После проведенной прививки против гриппа иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через 10 – 14 дней. Вакцинация защищает от тяжелого течения заболеваний, от летальных исходов и осложнений», – заметили в ведомстве.

Сделать прививки можно в любой поликлинике по месту жительства. Вакцинация проводится бесплатно, нужен лишь паспорт и полис ОМС.

Привиться можно и у станций казанского метро Дубравная, Проспект Победы, Площадь Тукая, Козья слобода, Яшьлек и Авиастроительная, а также в торговых центрах Южный и Парк Хаус.

«Управление рекомендует руководителям предприятий и организаций позаботиться о своих сотрудниках и своевременно привить их против гриппа. Можно пригласить прививочные бригады из территориальной поликлиники для проведения вакцинации сотрудников по месту работы», – добавили в Роспотребнадзоре РТ.