Главный санитарный врач РТ рассказала, в каких поселках начнут очищать воду

За прошлый год 9,5 тысяч жителей Татарстана начали получать в дома более качественную воду. Об этом на итоговой коллегии рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

По федеральному проекту «Чистая вода», начали строительство нового водозабора в Нурлатах. В 2023 году согласовали возведение станций водоподготовки в Алексеевском районе, Нижних Вязовых Зеленодольского района и сетей водоснабжения в Тукаевском районе для 30 населенных пунктов.

«Требует внимание обеспечение качественной питьевой водой жилых комплексов вокруг Казани. Качество воды продолжает волновать жителей ЖК “Новые Салмычи” Пестречинского района и населенных пунктов Песчаные Ковали, Столбище, Габишево Лаишевского района, в которых этот вопрос окончательно не решился», – отметила она.

По словам Патяшиной, ЖК «Лесной городок» наконец-таки подключили к городским сетям с качественной водой, но жалобы от жильцов на грязную воду в кране продолжают поступать. Так происходит из-за ненадлежащего содержания сетей внутри поселка. Вопрос, кто ответственен за трубы, сейчас решается в суде.