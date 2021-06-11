Главный санитарный врач РТ призвала не приходить на Сабантуй непривитых татарстанцев

Жителям Татарстана, которые не привились от коронавируса Covid-19, лучше не приходить на Сабантуй. Особенно необходимо позаботиться о своем здоровье пожилым людям. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы не рекомендуем на Сабантуй приходить лицам невакцинированным, лицам, которые не имеют антител, и лицам из группы риска, то есть 65+. Если человек не вакцинирован, для него это не место для гуляний, а место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — отметила спикер.

По словам Патяшиной, ношение масок на празднике обязательно. Торговые ларьки должны быть расположены на расстоянии друг от друга. Также необходимо наличие антисептиков и рукомойников.