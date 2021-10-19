Главный санитарный врач РТ напомнила правила захоронения умерших от Covid-19

Никаких особых мер безопасности при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции на сегодня не существует. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Их хоронят в совершенно обычных условиях, это не закрытый гроб, не закрытие лица, это соблюдение всех тех канонов захоронения, которые действовали. Единственное – крайне не рекомендуется все-таки подходить к умершему, обнимать, целовать», – отметила главный санитарный врач республки.

Марина Патяшина объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем при дыхании. Заразиться при захоронении, конечно, невозможно, однако вирус может остаться на коже человека, именно поэтому прикосновения к телу покойного не желательны.