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Ру Тат
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19 октября 2021  12:19
Эвелина Киселёва

Главный санитарный врач РТ напомнила правила захоронения умерших от Covid-19

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Никаких особых мер безопасности при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции на сегодня не существует. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Их хоронят в совершенно обычных условиях, это не закрытый гроб, не закрытие лица, это соблюдение всех тех канонов захоронения, которые действовали. Единственное – крайне не рекомендуется все-таки подходить к умершему, обнимать, целовать», – отметила главный санитарный врач республки.

Марина Патяшина объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем при дыхании. Заразиться при захоронении, конечно, невозможно, однако вирус может остаться на коже человека, именно поэтому прикосновения к телу покойного не желательны.

#управление роспотребнадзора по рт #Коронавирус #гробы #умершие
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