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Ру Тат
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20 мая 2021  18:23
Эльвира Мухаметдинова

Главный санитарный врач Челнов: Жителям города лучше вакцинироваться до Сабантуя

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Жителям Набережных Челнов лучше пройти вакцинацию до Сабантуя, либо же соблюдать все меры антикоронавирусной предосторожности. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.


Бариев отметил, что при температуре наружного воздуха 20-25 градусов тепла распространение вируса замедляется, но необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические требования остается. 


В этом году Сабантуй в Набережных Челнах пройдет по принципу «культурных пятачков» с тем, чтобы максимально рассредоточить людей по территории.


«Тем, кто не привит, не рекомендуется посещать праздник. Если же на Сабантуй вы всё-таки пошли, то не забывайте менять маски. Желательно чаще, чем раз в три часа, а также пользоваться антисептиками для обработки рук», — сказал главный санитарный врач Челнов.


Ранее ИА «Татар- информ» сообщало, что Сабантуй в Набережных Челнах пройдет 19 июня.
 

 

#сабантуй
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