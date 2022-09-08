Санврач Челнов: За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 9%

С 29 августа по 6 сентября в Набережных Челнах отмечается рост числа острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость выше среднемноголетних показателей, по сравнению с предыдущей неделей зафиксирован рост на 9%. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Челнах Ильгизар Бариев.

Вакцинацией от гриппа планируется охватить не менее 60% населения, в том числе не менее 75% представителей групп риска, чтобы обеспечить эффективный популяционный иммунитет.

«Если перевести на язык цифр, нам необходимо привить 336 897 человек, в том числе 99 695 детей. Студентов мы должны привить более 5 тыс., медицинских работников —свыше 4 тыс., сотрудников образовательных учреждений — более 9 тыс., лиц старше 60 лет — 85 тыс., а также 283 призывника, 800 беременных женщин и 46 тыс. лиц, страдающих хроническими заболеваниями», — отметил главный санврач Автограда.

На данный момент в Управление здравоохранения Челнов поступило 70 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и более 32 тыс. вакцин «Ультрикс квадри».

«На 7 сентября было привито 12 017 челнинцев — это всего 3,6% от плана. Вакцинацию от гриппа лучше запланировать и провести в сентябре и октябре. Чтобы иммунитет сформировался, нужно минимум три недели, а максимальный эффект наступит через 42–45 дней», — заключил специалист.

Ранее Ильгизар Бариев сообщил, кто в Челнах должен носить маски и перчатки.