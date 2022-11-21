Главный санитарный врач Челнов предупредил горожан о вспышках свиного гриппа

В Набережных Челнах прогнозируют вспышки свиного гриппа. На аппаратном совещании главный санитарный врач города Ильгизар Бариев рассказал, кому стоит опасаться заболевания в первую очередь, и призвал население прививаться от него.

«По прогнозам нас ожидает грипп H1N1 — свиной грипп. Первый раз мы сталкивались с ним в 2009 году. Он более агрессивный и более сложный по последствиям. Поэтому акцентирую внимание на то, чтобы в первую очередь были привиты беременные женщины, лица старше 65 лет и дети. После коронавирусной инфекции иммунитет ослаблен, поэтому вакцинация — это обязательное условие. Не только для самих людей, но и для окружения», — сообщил он.

Заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова добавила, что в Челнах также продолжается вакцинация горожан от коронавируса. Работают три ковидных госпиталя — инфекционная больница, горбольница № 2 и БСМП, в стационарах лечатся около 200 пациентов.