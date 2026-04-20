Главный режиссер уфимского театра «Нур» удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Главный режиссер Уфимского государственного татарского театра «Нур» Азат Зиганшин удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РТ» по указу Раису Республики Татарстан.

«Я думаю, что это заслуженная награда для нашего главного режиссера, потому что Азат Надирович, как пришел в театр главным режиссером, очень углубился в историю татарского народа, особенно татарского народа в Башкирии», – рассказал корреспонденту директор театра «Нур» Фирзат Габидуллин.

Как отметил директор уфимского театра, Зиганшину принадлежит идея постановки «Туташ. Прерванный полет» об основоположнице театра «Нур» Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Сегодня Азат Зиганшин работает над пьесой к 140-летию Тукая.

Гастроли уфимского театра «Нур» закончились вчера. Спектаклем открытия была постановка «Тау» от режиссера Айдара Заббарова, которая в этом году номинирована на главную театральную премию страны «Золотая маска». Заключительной постановкой гастролей уфимцев стал «Пеший Махмут» по пьесе Мустая Карима от режиссера Ильсура Казакбаева.