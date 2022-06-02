Главный режиссер театра Камала показал Шаймиеву комплекс «Шәрык клубы»

В четверг, 2 июня, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев осмотрел Интерактивный мультимедийный комплекс «Шәрык клубы» («Восточный клуб»), посвященный истории татарского театра.

Экскурсию по залам комплекса для Минтимера Шаймиева провел главный режиссер ТГАТ им. Г.Камала, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев.

Госсоветник РТ осмотрел экспозиционные зоны комплекса и похвалил создателей музея.

«Вы осуществили мечту не только ваших предшественников – корифеев нашего театрального искусства, но и многих-многих поколений зрителей. И сделали это красиво и содержательно», - сказал Минтимер Шаймиев.

Потом молодые артисты показали первый в истории татарского театра спектакль - «Бичара кыз». На возрожденной исторической сцене его отыграли в постановке Фарида Бикчентаева, постаравшегося воссоздать в духе начала XX века.

После спектакля Шаймиев поздравил режиссера с юбилеем. Госсоветник подарил ему на 60-летие полотно художника Ильгизара Самакаева, изображающее церемонию принятия ислама волжскими булгарами 21 мая 922 года.

«Через 1 040 лет в этот день родился Фарид Бикчантаев, мне кажется, эти события созвучны. Он вносит огромный вклад в возрождение духовности, в его творчестве – судьба нашего народа», – сказал Минтимер Шаймиев.

Комплекс «Шәрык клубы» создан в историческом здании по улице Татарстан, где в 1907-1917 годы работал «Шәрык клубы» («Восточный клуб») – клуб общения татарской молодежи.