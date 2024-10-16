Главный репродуктолог РТ: За 15 лет мужское бесплодие начало встречаться в два раза чаще

Фирая Сабирова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пар, которые не могут зачать ребенка, становится все больше. Такой статистикой в прямом эфире поделилась главный специалист Минздрава РТ по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.

В среднем в России и в Татарстане 15-17% супружеских пар бесплодны, то есть они не могут зачать ребенка.

«Меняется структура бесплодия. Если лет 15 назад мы говорили, что вклад мужского бесплодия в общую проблему составляет примерно 15%, то, к сожалению, сейчас это в два раза больше – 30%. То есть в 30% случаях в супружеской паре страдает мужчина», – отметила специалист.

Фирая Сабирова подчеркнула, что в 30% ситуаций трудности наблюдаются как у женщины, так и у мужчины. Вдобавок 30% причин бесплодия у пар происходит из-за болезней женщины. Оставшиеся 10% случаев относятся к бесплодию неясного генеза, когда непонятно, почему пара не может зачать ребенка.