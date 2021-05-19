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Ру Тат
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19 мая 2021  17:03
Искандер Гильманов

Главный редактор «Вечерней Москвы» дал мастер-класс в Казани в День печати Татарстана

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Известный журналист и писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов поделился опытом с журналистами Татарстана по приглашению Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Его мастер-класс состоялся во время тематического семинара в Минкульте Татарстана. 

«На данный момент может конкурировать только истина и эксклюзив. Если берешь статью журналиста, который обладает собственной фактурой, собственным взглядом, то эта часть контента будет побеждать», — заявил спикер, отвечая на вопрос о способах конкуренции с блогерами.

Практико-ориентированный семинар для журналистов СМИ пошел по инициативе РА «Татмедиа» ко Дню печати Татарстана. Он был организован как для государственных, так и для частных СМИ республики.

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