Главный редактор радио «Тәртип»: Трое выполняют объем работы для 25-30 человек

Главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова рассказала о сложностях в работе редакции.

«Я бы приглашала людей на хорошую зарплату, если бы у меня была такая возможность. Это действительно большой труд. Если посмотрим другие национальные радио, они не отпускают опытных ведущих, дикторов на пенсию, а платят им достойную зарплату, чтобы они могли передать свой опыт людям. Есть надежда, что у нас тоже так будет», - озвучила пожелание Исмагилова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Она уверена, что это сложный период, который надо пройти.

«Наши внештатные авторы не общаются напрямую с руководством, они общаются со мной и Лейлой Гимадиевой (заместителем главного редактора радио «Тәртип» - ред.). Их труд оплачивается через нас, и в случае, если оплата не идет, тоже выглядит так, будто это мы не заплатили. Это большая ответственность, возложенная на нас», - пояснила главный редактор.

При этом она согласилась, что нельзя требовать от человека, если его труд не оплачивается.

«Мы не можем требовать от человека, если не оплачиваем его труд. Это ограничивает нас во многих вещах. Думаю, не стоит это скрывать. Совсем молчать об этом невозможно. Это радио, которое работает 24 часа в сутки, выпускает более 20 наименований передач. В штате у нас всего три сотрудника, включая звукорежиссера. Мы ведем объем работы, который обычно делают 25-30 человек», - рассказала Исмагилова.

Она отметила, что в «Татмедиа» работают понимающие руководители, которые по-настоящему болеют за будущее народа.

«Работа с такими руководителями создает много возможностей. Это очень благоприятное место. Здесь можно полноценно трудиться, творить, посвящать себя развитию и процветанию своей нации», - выразила уверенность спикер.

Зиля Мубаракшина