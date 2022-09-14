Главный редактор радио «Күңел»: Песни, даже принятые на ротацию, проходят строгий отбор

При всем разнообразии песен на плейлисте радио «Кунел» ставит в эфир только прошедшие отбор композиции. Требования касаются также песен, которые берутся на ротацию на платной основе, рассказала на встрече с журналистами в «Татар-информе» главный редактор радиостанции Лилия Махмутова.

«Говорят, что по сравнению с другими радио у нас есть разнообразие. У нас есть разные песни, но мы не даем в эфир все подряд. Если даже за ротацию заплатили. Если песня не отвечает нашим требованиям, мы ее не ставим, потому что слушатель нас не поймет. В подборе композиций стараемся соблюдать золотую середину — и современная эстрада, и классика», — рассказала Лилия Махмутова корреспонденту «Татар-информа».

По ее словам, какую-то часть эфира они отдают ретро-песням. «Но в то же время переходить полностью на классику тоже нельзя, потому что люди хотят также и современного, свежего. Мы находим некий баланс. Ретро-песни занимают в эфире отдельное место», — пояснила главный редактор.

Сегодня у радио «Кунел» есть свое оригинальное, узнаваемое звучание, которое сложилось благодаря приятным голосам ведущих и их элегантной манере ведения эфира. «Мы отличаемся — и стилем речи, музыкальным оформлением и смысловым содержанием», — отметила она.

По словам Лилии Махмутовой, аудитория радио молодеет — если раньше это было 40+, то сейчас их слушатели — люди 25-30 лет и старше.

«Мы хотели бы стать еще более известными, завоевать аудиторию в масштабе республики, чтобы нас слушали в районах, деревнях. Сейчас наша основная аудитория — регион Закамья. У нас есть своя частота в Челнах, Мамадыше, Елабуге, Арске, Высокой Горе. Через Высокую Гору нас могут слушать и в Казани. Надеемся, что в будущем у нас появится своя частота и в Заинском, Кукморском, Сармановском и других районах», — поделилась планами Лилия Махмутова.