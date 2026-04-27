Главный редактор NEWS.ru получила премию BEST.RU в номинации «Медиа/персона года»

В Москве в ресторане Savoy прошла церемония вручения ежегодной бизнес-премии BEST.RU «Компания | Персона года», сообщает NEWS.ru.

В номинации «Медиа/персона года» победила главный редактор газеты Ольга Сабурова. Она отметила, что для нее большая честь получить эту награду, поскольку у премии большая история и вес в профессиональной среде. Год был непростым, рынок менялся на глазах, но именно в такие моменты становится понятно, на что действительно способен человек. Полученная награда – важный сигнал, что команда движется в правильном направлении.

Сабурова посоветовала тем, кто только заходит в медиа, прокачивать три качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Сегодня в одиночку далеко не уедешь – все строится на связях, на умении слышать и договариваться, и в этом нет ничего плохого, наоборот, именно так появляются сильные партнерства и долгие работающие истории, добавила она.

Премия, учрежденная в 1998 году, традиционно выделяет лучшие компании, бренды и отмечает ведущих специалистов. В этом году в программу мероприятия вошли награждение лауреатов, показы дизайнерских коллекций и акция «Хорошие подарки».

В номинации «Медиа» победил портал «Чемпионат». В категории «Компания года / финансы» первое место заняло общество «РЕСО-Гарантия». Лучшим IT-сервисом стал РТК-ЦОД. Лидером в «Услугах и сервисе» стал бренд Savoy, в «Креативной индустрии» – марка LIA MANZONI, в FMGG – компания «Прогресс».