Венера Якупова поздравила «Татар-информ» с юбилеем

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова поздравила коллектив «Татар-информа» с 35-летием.

«Информационное агентство «Татар-информ» за эти годы прошло большой путь, создав множество интересных, нужных материалов и завоевав любовь и доверие читателей. 35 лет – это прекрасная дата, которая символизирует зрелость и опыт, но также открывает новые возможности для развития», – написала Якупова в поздравительной телеграмме.

Она пожелала коллективу информагентства, чтобы этот юбилей стал отправной точкой для новых свершений, творческих побед и покорения новых вершин.

«Желаю вам всегда оставаться на волне успеха и продолжать радовать нас своими яркими материалами! Дальнейших успехов, творческого вдохновения и интересных проектов», – добавила главный редактор «Казанских ведомостей».