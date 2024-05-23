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Главный редактор газеты «Дуслык»: Рассказываем о жизни татар Кировской области
Делегация из представителей СМИ Татарстана в рамках поездки, организованной Всемирным конгрессом татар, побывала в редакции газеты татар Кировской области «Дуслык». Еженедельная газета издается в городе Малмыж, и распространяется в районах с компактным проживанием татар.
«Нашей газете 34 года, она выходит с 1 января 1990 года. Своим девизом мы взяли слова Тукая: «Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын» («Жизнь люби, люби народ свой, мир его ты полюби»). Мы рассказываем о событиях в жизни татар Кировской области, интересных людях и судьбах, также даем полезные советы для повседневной жизни. В газете поднимаем очень много тем», — рассказала главный редактор газеты Гульнара Габдрахманова.
Газета выходит тиражом 609 экземпляров. В 8-страничных номерах есть специальные полосы для детей, о религии, о жизни деревень.
В завершении работы круглого стола в Центральной городской библиотеке главный редактор татарской редакции ИА «Татар-Информ» Рамис Латыпов передал редакции «Дуслык» подарки от «Татмедиа», и рассказал о возможности продолжения обмена опытом.
Юлай Низаев
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