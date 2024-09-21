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Общество 21 сентября 2024 13:23

Главный редактор «Челнинских известий» выступила на журналистском форуме «Вся Россия»

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Главный редактор газеты «Челнинские известия» (филиал АО «Татмедиа») Зульфия Султанова выступила на журналистском форуме «Вся Россия».

На данном мероприятии Султанова рассказала о работе редакции в социальных сетях.

Как сообщает «Татмедиа», в социальной сети «ВКонтакте» у «Челнинских известий» уже более 52 тысяч подписчиков, и их число продолжает расти во всех аккаунтах.

Ежедневно в соцсетях появляется от 30 до 35 постов с 6 утра до 22 вечера.

Также редакция ищет новые пути взаимодействия с подписчиками своих аккаунтов в соцсетях. Помимо общения в комментариях, «Челнинские известия» практикуют прямые трансляции и опросы. Недавно в качестве эксперимента были запущены игры. Реакция подписчиков оказалась более чем положительной.

Аккаунты «Челнинских известий» в соцсетях активно монетизируются через прямые продажи рекламы, а также Маркет-платформу (ВКонтакте), Яндекс.Директ (Телеграм).

фото: «Татмедиа»

#журналисты #форум
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