Главный редактор «Челнинских известий» выступила на журналистском форуме «Вся Россия»

Главный редактор газеты «Челнинские известия» (филиал АО «Татмедиа») Зульфия Султанова выступила на журналистском форуме «Вся Россия».

На данном мероприятии Султанова рассказала о работе редакции в социальных сетях.

Как сообщает «Татмедиа», в социальной сети «ВКонтакте» у «Челнинских известий» уже более 52 тысяч подписчиков, и их число продолжает расти во всех аккаунтах.

Ежедневно в соцсетях появляется от 30 до 35 постов с 6 утра до 22 вечера.

Также редакция ищет новые пути взаимодействия с подписчиками своих аккаунтов в соцсетях. Помимо общения в комментариях, «Челнинские известия» практикуют прямые трансляции и опросы. Недавно в качестве эксперимента были запущены игры. Реакция подписчиков оказалась более чем положительной.

Аккаунты «Челнинских известий» в соцсетях активно монетизируются через прямые продажи рекламы, а также Маркет-платформу (ВКонтакте), Яндекс.Директ (Телеграм).

фото: «Татмедиа»