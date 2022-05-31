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Ру Тат
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Здоровье
31 мая 2022  16:28
Эвелина Киселёва

Главный пульмонолог Казани рассказал об опасных веществах в безникотиновых кальянах

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Курение кальяна наносит весомый вред здоровью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ, главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани Рустем Хамитов.

«Есть литературные данные, что при выкуривании кальяна дыма вдыхается в сто раз больше, чем при курении обычных сигарет с табаком», – отметил профессор.

С вейпами и кальянами, которые корпорации продают жителям как безникотиновые, на самом деле все не так просто. Врач напомнил, что там содержится пропиленгликоль, глицерин – это масляные субстраты, и различные добавки, производители которых не всегда отвечают за качество товара.

#Курение #кальян
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