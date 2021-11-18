Главный пульмонолог Казани объяснил, чем вейпы и электронные сигареты опасны для здоровья

Электронные сигареты, вейпы и другие модные девайсы для курения наносят серьезный вред здоровью. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани — профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ Рустем Хамитов.

«Последний год появились опубликованные результаты исследований о неблагоприятном воздействии регулярного использования электронных сигарет в первую очередь на систему органов дыхания. Сейчас об этом четко говорят зарубежные и наши исследования», — заметил спикер.

По словам пульмонолога, переход на вейпы и системы нагревания табака пропагандируют сами табачные компании, но рассказы о том, что они менее вредны для организма — это лишь пиар-ход. Никотина в них действительно меньше, температура нагревания тоже ниже, но тем не менее влияние на организм довольно серьезное.

«Когда молодым людям говорят: „Да, согласны, семь тысяч химических субстратов содержится в табачном дыме, это страшно плохо, они вызывают рак легких. А теперь мы возьмем наш — это аэрозоль никотина, чистый никотин“. Будут говорить, что в одном устройстве никотина меньше, чем в одной сигарете. Конечно, они будут это делать, потому что они хотят это продавать», — рассказал врач.

Сейчас курильщики болеют не только обструктивной болезнью легких, все больше данных, что они сталкиваются с облитерирующими бронхиолитами. Они возникают у людей, которые регулярно используют электронные сигареты и вейпы.

«Это неизлечимое заболевание, на данных компьютерной томографии легких как будто снежная буря», — добавил Рустем Хамитов.