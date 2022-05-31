Главный пульмонолог Казани: Любой процесс курения вызывает воспаление дыхательных путей

Любое курение сигарет, вейпов, испарителей, использование новомодных систем нагревания табака, даже без содержания никотина вызывает воспаление в дыхательных путях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ, главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани Рустем Хамитов.

«Сейчас у нас актуальна проблема курения не только табака, но и различных аэрозольных смесей, спрессованных стиков. Надо сказать, что любое курение – это ингаляция, она не физиологична для организма, потому что в организм попадает ингалируемое вещество в высоких концентрациях. Безусловно, любое курение, даже не содержащих никотин жидкостей, всегда сопровождается воспалением в дыхательных путях», – отметил профессор.

Такое воспаление является ответной реакцией на попадание в дыхательные пути таких паров. К примеру, пар от одноразовых сигарет и вейпов попадает в очень глубокие отделы дыхательных путей, вплоть до легких.

Рустем Хамитов сообщил, что, к сожалению, Россия – третий по значимости рынок сбыта табачных изделий.