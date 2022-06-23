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Ру Тат
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Здоровье
23 июня 2022  11:54
Павел Климчак

Главный психиатр-нарколог РТ: Большей части зависимых от наркотиков от 20 до 39 лет

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В числе всех больных наркоманией в Татарстане около 60% составляют пациенты от 20 до 39 лет. Об этом во время пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева.

Следующую по численности возрастную группу – 38,4% от общего числа зависимых от наркотиков – составляют люди от 40 до 59 лет.

По словам Резеды Хаевой, среди состоящий на учете, основная часть больных принимали так называемые сочетанные наркотики – им ставится диагноз «полинаркомания».

Напомним, в это воскресенье, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

#наркомания
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