Главный приз питчинга кинопроектов XVIII Казанского кинофестиваля взял татарстанец

Проект «Алюминиевая лихорадка» татарстанского режиссера Амира Галиаскарова стал победителем Международного питчинга кинопроектов XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Галиаскаров выиграл денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

Проект Амира Галиаскарова выбрали лучшим среди 16 других работ. Напомним, что в этом году на питчинг кинопроектов было подано 56 заявок из Египта, Турции, Индии, Испании, Германии, Ливана, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Франции, Азербайджана, а также регионов России. В состав экспертной комиссии питчинга вошли представители Ирана, Египта, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, а также России.

Амир Галиаскаров уже становился победителем питчинга на кинофестивале 2019 года. Тогда он был отмечен с работой «Сафа и Саджида» (по мотивам повестей Махмута Галяу «Мухаджиры» и «Муть»). Однако из-за ограничений, введенных в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, проект так и не был реализован.

«Алюминиевая лихорадка» станет четвертым кинопроектом, в котором Галиаскаров выступит как режиссер. Он признался, что нынешняя работа станет первой, где он также выступит сценаристом фильма.

«Мне всегда была интересна тема взросления и личностного становления детей. Это переломный момент в жизни каждого, на который сильно влияют внешние факторы. По сюжету, главные герои – подростки, которые в начале нулевых занимаются кражей цветного металла из садового сообщества. Мне бы хотелось вместе с героями понять и показать зрителю, почему дети того времени шли на подобные преступления, и к каким последствиям они приводили», – рассказал о концепции кинопроекта Галиаскаров.

Впервые в рамках Казанского кинофестиваля питчинг был проведен в 2019 году. По итогам питчингов прошлых лет уже созданы два фильма: в копродукции с Казахстаном — «Тарлан», снятый по повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар», и фильм татаро-узбекского производства «Сумбуль» по мотивам произведения Зифы Кадыровой «Сагынырсын – мин булмам».