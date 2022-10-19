Главный пристав РТ: «Алиментщики могут прятаться сколько угодно, мы все равно их найдем»

Полмиллиарда рублей удалось взыскать с алиментщиков судебным приставам в Татарстане с начала 2022 года. В сравнении с прошлым годом это больше на 100 млн. Как судебным приставам удается добиваться выплат алиментов, с какими трудностями им приходится сталкиваться? На вопросы «Татар-информа» ответил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Анвар Закиров: «Исполнительное производство по взысканию алиментов традиционно продолжает находиться на особом контроле в службе судебных приставов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Анвар Фаритович, всем известно, что служба судебных приставов занимается решением самых острых вопросов. В частности, они касаются взыскания алиментов. Сколько на сегодняшний день насчитывается исполнительных производств по алиментам и какую сумму удалось взыскать?

– Исполнительное производство по взысканию алиментов традиционно продолжает находиться на особом контроле в службе судебных приставов. Решением таких вопросов у нас занимаются самые опытные приставы-исполнители. Отвечая на вопрос, касающийся статистики, могу сказать, что число исполнительных производств в сравнении с прошлым годом практически не изменилось. Незначительные изменения есть – если в прошлом году в службе судебных приставов находилось 29 200 исполнительных производств по алиментам, то в этом году – 29 600.

При этом сумма взысканных алиментов с каждым годом увеличивается. С начала этого года должники по алиментам выплатили более 490 млн рублей, прирост составил 117 млн.

– С чем приходится сталкиваться приставам-исполнителям во время работы?

– Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются приставы, – невозможность установить местонахождение должника. Приходится проводить колоссальную работу, чтобы разыскать его. Мы тесно взаимодействуем с человеком, которому положены алименты, в частности с матерями детей, чтобы узнать хоть какую-нибудь дополнительную информацию о должнике. И после того, как нам удается найти его, мы применяем весь комплекс мер, который предусмотрен законом для того, чтобы организовать взыскание алиментов.

– На какие уловки идут недобросовестные родители, чтобы избежать алиментов?

– Самая распространенная уловка – это смена места жительства. Когда должник зарегистрирован в одном районе, а на самом деле живет в другом городе или вообще в другом регионе. Они, как правило, снимают квартиры и не афишируют свой новый адрес проживания. Также они могут устроиться на работу неофициально, поэтому их очень сложно находить.

Некоторые уклонисты заводят другие семьи, не вступив при этом в отношения официально, не регистрируют на себя какое-либо имущество. Ряд уловок есть, но судебные приставы все равно находят должников. Это вопрос времени.

«Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются приставы, – невозможность установить местонахождение должника» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Среди должников есть матери, которые не платят своим детям алименты. Каков процент таких исполнительных производств? Растет ли их число или уменьшается?

– Такая категория должников есть, но их очень мало – всего лишь 6-7%. Если быть точным, на исполнении у приставов находятся порядка 2,5 тысячи таких производств. Это одни и те же клиентки. И каких-либо изменений по их количеству нет.

– Расскажите о самых эффективных мерах, которые используют судебные приставы, чтобы взыскать алименты.

– Мер, которые применяют судебные приставы по взысканию алиментов, достаточно много. Это ограничение выезда за пределы России, наложение ареста на имущество, взыскание денежных средств с банковских счетов должников, ограничение в специальных правах. Все эти меры достаточно эффективны.

Стоит отметить, что на исполнении у приставов находятся разные категории должников и к каждому требуется индивидуальный подход. К примеру, если неплательщик официально не трудоустроен, при этом он ведет активный образ жизни, то ему пристав может ограничить выезд за пределы страны. Другой должник, например, работает на своей машине, занимается частным извозом – в таком случае самой эффективной мерой будет ограничение в специальных правах (в управлении транспортным средством, запрет на продажу авто). Не так давно в Казани был случай, когда, боясь лишиться своего автомобиля Jaguar XF, должник на месте выплатил долг по алиментам в размере 90 тысяч рублей.

Кроме того, в арсенале судебных приставов есть такая мера, как привлечение к административной и даже к уголовной ответственности. Последнюю приставы используют в самых сложных случаях, когда все остальные меры оказались попросту неэффективны. Сначала должника привлекают к административной ответственности. И если в течение нескольких месяцев он продолжает уклоняться от алиментов, то его привлекают к уголовной.

С начала этого года судебные приставы привлекли к административной ответственности 1800 должников, в отношении 830 человек были возбуждены уголовные дела. Случаи, когда судебным приставам приходится прибегать к самой суровой мере, происходят почти каждую неделю.

Например, в Лениногорском районе приставы привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который несколько лет не платил алименты на свою дочь. В результате мужчина задолжал внушительную сумму – более полумиллиона рублей.

На вызов к судебному приставу мужчина никак не реагировал, сведений о работе не предоставлял. Исполнитель привлек лениногорца к административной ответственности, но тот продолжал уклоняться. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. И только на этом этапе отец ребенка раскаялся и сразу же погасил весь долг по алиментам.

«В арсенале судебных приставов есть такая мера, как привлечение к административной и даже к уголовной ответственности» Фото: © «Татар-информ»

– Появились ли у судебных приставов новые меры воздействия на должников по алиментам?

– Среди новшеств могу сказать, что, во-первых, раньше некоторые должники пытались снизить задолженность по алиментам через суд, мотивируя это тем, что у него появилась новая семья, родился ребенок и его расходы выросли. Однако это не является поводом для снижения ежемесячных выплат по алиментам.

Каждый должен понимать, что когда он планирует свою дальнейшую жизнь, в том числе и семейную, это не должно влиять на обязательства по выплате алиментов. Для снижения задолженности должны быть другие веские причины, например сильное ухудшение здоровья или потеря работы.

Второе новшество, причем не менее значительное, – приставы могут привлечь должника к административной или уголовной ответственности даже при частичной уплате алиментов. Раньше должник мог платить регулярно, например, тысячу рублей из положенных десяти, и таким образом он уклонялся от решения суда, ссылаясь на то, что платить больше он не может.

Недавно были внесены изменения в законы РФ, и теперь судебный пристав может привлечь должника к ответственности, если он платит алименты регулярно, но не в полном объеме.

Напомню, что платить алименты должны и те, кто неофициально трудоустроен. Размер ежемесячных платежей рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по России. На сегодняшний день это порядка 15 тысяч в месяц на одного ребенка. И хотел бы отметить, что возбудить уголовное дело могут даже на должников, которые продолжают частично платить алименты уже после привлечения к административной ответственности.

Должники по алиментам все очень разные, прямо диаметрально противоположные. Есть такие, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками. Им все равно, будут их привлекать к уголовной ответственности или нет. А вот «частичники» – это такая категория должников, которые, как правило, официально не работают, но у них есть шабашки и заработок. Такие покупают машины, строят новые семьи, у них все хорошо. И когда таких должников начинаешь привлекать к уголовной ответственности, они понимают, что подобные приключения им не нужны. Они сразу погашают всю задолженность.

«Прежде всего, бывшим супругам нужно мирно урегулировать вопрос об алиментах. Если договориться не удается, то родителю, с кем остается ребенок, необходимо обратиться с заявлением в суд» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Как проводится работа по взысканию алиментов с неработающих должников?

– Как правило, таким должникам вручается направление в Центр труда и занятости. Фактически пристав оказывает ему помощь в поиске работы. Стоит отметить, что, с одной стороны, неплательщика ни к чему не принуждают. С другой – принятие мер по трудоустройству будет лишним доказательством того, что должник уклоняется от алиментов.

На сегодняшний день судебные приставы вручили 800 направлений, 300 человек смогли найти работу.

– Напоследок расскажите, как действовать родителям и куда нужно в первую очередь обратиться, чтобы подать на алименты.

– Прежде всего, бывшим супругам нужно мирно урегулировать вопрос об алиментах. Если договориться не удается, то родителю, с кем остается ребенок, необходимо обратиться с заявлением в суд. Там ему выдадут исполнительный лист, с которым нужно будет обратиться к судебному приставу по месту жительства плательщика.

Только после этого судебный пристав возбуждает исполнительное производство и начинается работа по взысканию алиментов.