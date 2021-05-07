Главный праздник страны: День Победы вместе с Триколором

Мультиплатформенный оператор Триколор к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовил праздничный эфир на телеканале «День Победы».

Стартует праздничная программа на канале «День Победы» в 09:00 (МСК) трансляцией первого Парада Победы. Хроника Парада Победы 1945 года будет подана в формате современной трансляции с комментариями ведущих Кирилла Набутова и Леонида Млечина.

Журналисты по-новому раскроют детали легендарного парада, а специальные сюжетные вставки, фрагменты интервью дополнят историю. Зрители телеканала «День Победы» узнают, например, сколько мундиров пошили специально для того июньского дня, кого из маршалов пришлось снимать отдельно уже после парада, зачем на Красной площади установили фонтан и почему над площадью так и не пролетели самолеты.

В 10:00 праздничный эфир канала «День Победы» продолжит прямая трансляция парада в честь 76-летия Победы с Дворцовой площади в Петербурге. В нем примут участие свыше 4 тысяч солдат и офицеров Западного военного округа, кадеты и юнармейцы, а также 100 единиц боевой техники. Зрители увидят бронетранспортеры, бронированные автомобили, машины спецтехники, легендарный танк Т-34. Над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Парад Победы — дань памяти защитникам нашей Родины и нашего глубокого почтения людям, прошедшим то страшное время. Это напоминание всем миру о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Второй год подряд из-за пандемии программа мероприятий в рамках Дня Победы проходит с большими ограничениями, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы наши зрители смогли окунуться в праздничную атмосферу, но при этом находились в максимальной безопасности», — говорит Николай Орлов, заместитель генерального директора по контенту Триколора.

9 мая на телеканале «День Победы» зрителей также ждут культовые фильмы, посвященные Великой отечественной войне, спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» о жизни и работе артистов в блокадном Ленинграде. Сюжет спектакля построен на небольших эпизодах реальной блокадной жизни, рассказанных от лица людей невоенных профессий: актеров, танцовщиков, писателей, музыкантов. Сцены восстановлены из фронтовых писем и блокадных дневников. Главные роли в спектакле исполняют Ирина Мазуркевич, Николай Буров, Максим Леонидов, Ксения Раппопорт, Михаил Морозов и Павел Григорьев.

В праздничном эфире на тематическом канале будет представлены видеозарисовки о героических защитниках Родины. В 2020 году в рамках проекта «Бессмертный полк в эфире», созданного Триколором в сотрудничестве с международным движением «Бессмертный полк», было собрано более двух тысяч рассказов о фронтовиках и тружениках тыла. Эти свидетельства в очередной раз напоминают, что в нашей стране нет семьи, которую война обошла стороной.