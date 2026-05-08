«Главный праздник для нашей страны»: в Казани в честь Дня Победы прошел парад у дома ветеранов

В Казани, на Дубравной, сегодня прошел парад у дома ветеранов – по улице напротив здания проехали военная техника и раритетные автомобили. В мероприятии приняли участие кадеты, а всем гостям парада подарили цветы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Местное отделение Единой России уже более пяти лет проводит огромное количество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Сегодня мы выступаем перед тружениками тыла и вдовами ветеранов, а ранее мы объехали всех ветеранов – ни один не был забыт! Мы подъехали к каждому дому, везде провели парады», – рассказала исполнительный секретарь партии «Единая Россия», депутат Казанской городской думы Танзиля Ракова.

Ветераны труда и вдовы ветеранов вышли на улицу, чтобы принять участие в празднике – для них была организована удобная трибуна прямо на тротуаре.

«Это главный праздник нашей страны, и мы в свое время нашли возможность порадовать ветеранов и тружеников тыла, которые не могли прийти на парад самостоятельно. С тех пор проведение у дома парадов в преддверии Дня Победы стало традицией», – рассказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Гости были в восторге. Кто-то подпевал фронтовым песням в исполнении вокально-инструментального ансамбля, кто-то сидел молча и смотрел. Тем не менее всех объединяла широкая улыбка.

«Когда началась война, я был ребенком. Братья ушли на фронт, а мы остались в деревне. Кроме нас остались только женщины, и вся работа легла на нас. Трудились день и ночь и были очень рады, когда пришла Победа, плакали. Сейчас очень приятно смотреть парад. Для нас это особый праздник, когда мы вспоминаем те дни и то, как нам было тяжело. Важно ценить то, что мы имеем сейчас, потому что в сравнении с тем временем мы живем в раю», – рассказал труженик тыла Миндаахмет Киямов.