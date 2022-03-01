Главный педиатр РТ призвала жителей сообщать о детях в тяжелой жизненной ситуации

Татарстанцы должны быть неравнодушны к чужой беде и сообщать медикам или в соцслужбы, если дети попали в тяжелую жизненную ситуацию. Об этом в прямом эфире аккаунта общественной приемной «Единой России» в РТ рассказала главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек.

«Нужна активная жизненная позиция нашего населения в том плане, что не всегда медицинские работники, социальные службы могут в одиночестве помогать детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Здесь я призываю жителей: если вы видите, что есть дети, которым в данный момент тяжело, вы должны обратиться туда, куда наиболее проще – в медорганизации. Мы просим помощи в этой службе», – отметила спикер.

Светлана Сенек добавила, что медико-социальная помощь оказывается межведомственно Минздравом, органами полиции, социальной службой и органами опеки и попечительства республики.